Salto di qualità e stadio: le sfide del 2023

di Massimo Vitali

Natale è alle spalle, ma se ci fosse una letterina da inviare ai numi tutelari del calcio in questo inizio di nuovo anno solare l’auspiciodesiderioprogetto del Bologna per il 2023 non potrebbe che essere uno: crescere, accorciando finalmente la distanza che oggi separa il club rossoblù dalla possibilità, concreta, di agguantare un posticino al sole dell’Europa, o anche solo nelle zone limitrofe.

Crescita (vera) e nuovo Dall’Ara: ecco gli obiettivi rossoblù dell’anno solare che è appena cominciato.

L’importante è uscire dalla stagnazione perenne, che in era Saputo si è rivelata sì perpetua certezza, tutt’altro che scontata, della permanenza in serie A ma che alla lunga diventa un traguardo poco stimolante, sia per chi nel Bologna ci lavora e ci gioca sia per chi ne segue, da tifoso, le vicende. I primi a rendersene conto sono gli inquilini di Casteldebole.

"I cinquantadue punti indicati da Saputo come traguardo stagionale sarebbero solo un primo step verso la costruzione di qualcosa di importante, non il traguardo finale", puntualizzava a novembre Marco Di Vaio, che dalla scorsa estate è stato insignito del ruolo di diesse.

Lo specchio di un Bologna che nei sette anni di A targati Saputo è stato l’eterna ripetizione di se stesso è il tredicesimo posto conquistato nella classifica ipotetica (ma basata sui risultati ottenuti in campionato) del 2022 appena andato in archivio: 38 punti in 34 partite, peggio di Torino, Sassuolo e Salernitana ma meglio di Verona, Spezia, Empoli e Sampdoria.

E’ placida quiete della colonna destra della classifica, da cui si tratta di capire se, e come, Saputo e i suoi dirigenti si vorranno, o si potranno, schiodare.

I segnali lanciati in questi mesi sono contrastanti. Aver ingaggiato in estate uno degli uomini-mercato più navigati del calcio italiano come Giovanni Sartori sapeva, e sa, di ambizione.

Ma poi il mercato estivo si è chiuso con un largo attivo di bilancio e quello di riparazione che si apre oggi si annuncia all’insegna di un rigorismo finanziario (entra qualcuno solo se qualcun altro esce) che guarda ai conti, ma che assottiglia i margini di manovra della coppia Sartori-Di Vaio.

E dunque: crescere sì, ma come? La palla passa a Thiago Motta, erede tecnico e morale di un gruppo che si è lasciato alle spalle l’era Mihajlovic (nonché l’enorme peso psicologico della scomparsa del tecnico) e che nel suo approccio al mondo rossoblù non si è fatto mancare nulla: prima un avvio disastroso, poi un crescendo rossiniano di vittorie.

Si può sperare che, dopo la sosta, Thiago continui nel solco virtuoso e valorizzi ulteriormente le risorse interne senza dover attingere al mercato?

A Casteldebole ci sperano, E sperano anche nella posa della prima pietra per lo stadio provvisorio e il contestuale via libera dei lavori per il ‘nuovo’ Dall’Ara.

"Faremo tutto per far partire i lavori del provvisorio nella prima parte dell’anno nuovo", prometteva il sindaco Lepore a ottobre.

Occhio, però, perché Bologna è una delle undici città candidate a ospitare gli Europei del 2032, se in autunno la scelta della Uefa cadrà sull’Italia.

E’ un treno alternativo di finanziamenti a pioggia che in teoria potrebbe far risparmiare a Saputo un centinaio di milioni e alle casse di Palazzo d’Accursio un’altra quarantina. Altro rebus che troverà soluzione in questo 2023.