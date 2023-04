Salvezza e amore, per Verdi è la gara della vita

L’ultimo assist a Simone, uno che anche sull’eccellenza degli assist ha costruito la sua carriera, lo ha fatto ieri mattina Gianluca Pagliuca dalle colonne de ‘L’Arena’: "Bocchetti è un allenatore in gamba: l’unica cosa che non capisco è perché non faccia giocare con continuità Verdi. Simone ha tutto: tiro di destro, tiro di sinistro, visione di gioco e dribbling. Se l’Hellas vuole salvarsi deve dargli più spazio". Chissà se il tandem Bocchetti-Zaffaroni oggi darà ascolto ai consigli dell’ex numero uno rossoblù. Di sicuro, a prescindere dalle scelte di formazione dei due, Simone Verdi sa che questo Verona-Bologna per lui rappresenta un appuntamento da non fallire. Il perché è facile da capire.

A Bologna Verdi ha trovato moglie (Laura Della Villa, figlia di Stefano, co-fondatore e oggi presidente del gruppo Isokinetic) e ha appena preso casa: ma soprattutto non ha mai smesso di cullare l’idea di tornare a vestire la maglia rossoblù. In estate non è andato così lontano dal centrare il suo obiettivo l’esterno d’attacco che da Bologna fece le valigie in direzione Napoli, quasi obtorto collo, nel giugno 2018 in cambio di 20 milioni finiti nelle casse rossoblù (più 5 al Milan). Tra il Bologna e il calciatore ci fu un ‘pour parler’ fugace. Della serie: se son rose fioriranno. Ma quelle rose non sono fiorite e così Verdi è rimasto nel giardino di Cairo, che lo portò al Torino nell’estate 2019 salvo poi piazzarlo in prestito prima alla Salernitana e quindi al Verona. In riva all’Adige Simone fin qui ha inciso meno di quanto incise un anno fa a Salerno, dove i suoi 5 gol furono strategici per la salvezza ‘di rincorsa’ dei campani.

A oggi il suo rendimento si è fermato a 2 reti in 17 partite di campionato, di cui solo 7 da titolare. Nemmeno questa notte Simone ha il posto garantito, un po’ perché Bocchetti sta pensando ripescare Djuric e un po’ perché il ragazzo di Broni si porta dietro l’etichetta di attaccante che ‘strappa’ entrando a gara in corso. Lo ha fatto anche sabato al Maradona, quando dopo essere subentrato a venti minuti dalla fine a Duda al 91’ ha rubato palla e con un assist illuminato ha spalancato a Ngonge un’autostrada per un clamoroso colpo da tre punti in casa Napoli: occasione che l’attaccante belga ha però incredibilmente sprecato. Stanotte sarà un’altra storia. E per Verdi, che vuole riconquistare il Bologna, la partita della vita.

