San Lazzaro è super Guida la fase regionale

Tempo di risultati per i portacolori del bowling di casa nostra. A Mirandola (Modena) la prima giornata della Coppa regionale organizzata dalla Ebl, Emilia Bowling League sospesa per tre anni a causa del Covid. Ha vinto la tappa, portandosi in testa alla classifica provvisoria, la squadra del bowling San Lazzaro composta da Mauro Polazzi, Claudio Zucconi, Massimo Losi e Simone Ispani davanti dall’Asd 2001.

La squadra era formata da Giada e Luca Caiti, Andrea Cella ed Emanuele Garimberti. Deludono i giocatori del Bc Galeone Mgl Service Gas Matteo De Battisti, Giuseppe Marchese, Pietro Martelozzo e Loris Masetti sono soltanto sesti.

Non solo Coppa regionale, ma pure la seconda prova del campionato Emilia Romagna di doppi. A livello maschile terzo posto per Andrea Cella e Jean Pierre Cabrales dell’Asd 2001 nell’eccellenza e sesta piazza per Matteo Santoro e Nicola Rimondini del Bc Galeone Mgl Service Gas tra i cadetti.

I risultati migliori così arrivano dal settore donne. Secondo e terzo posto, nell’eccellenza per Elisa Primavera- Monica Bagnolini e Fabiana Baraldi-Anna Cionna del bowling club Galeone Edilsantuccio. Nelle cadette primo posto per Antoinet Hesselink e Sofia Salinas. Le finali del campionato regionale di doppio sono in programma per il 23 aprile. A San Lazzaro ci saranno gli uomini e, a Mirandola, invece, le donne. Nell’eccellenza donne sono qualificati tre doppi su quattro felsinei. Al primo e secondo posto le atlete del Galeone Cionna-Baraldi e Bagnolini-Primavera e al quarto Paola Barison e Luana Viani dell’Asd 2001. Nove i doppi maschili in finale: quattro dell’Asd 2001: Sciascia-Caiti; Cella-Cabrales; Reggiani-Rescazzi e Garimberti-Benvenuti; tre del Galeone Celli-Celli; Mastrolembo-Isoppo e Martelozzo-Marchese e due dell’Asd Mandrake Camiletti-Piccardoni e Zucconi-Donini.