Qualificazione di Coppa Italia di judo a Castel Maggiore. Sono otto i ragazzi del Budokan Institute del maestro Francesco Di Feliciantonio che si qualificano per le finali in programma poi al centro federale di Ostia (Roma). A seguire i ragazzi del Budokan Institute i tecnici federali Elena Vasile e Alessandro Ansaloni. Tra i migliori Greta Mazzanti e Leonardo Cittadini che si impongono nei pesi medi e in quelli leggeri. Argento per Costantino Patta (battuto proprio dal compagno di squadra Leonardo Cittadini) e Mattia Castellani. Altri qualificati di diritto Andrea Bertuzzi, Gian Marco Coppari, Daniele Gasparri e Caterina Osti. Sul tatami, con gli stessi colori, anche Alan Bonato, Tommaso Asioli, Lorenzo Zavaroni e Valerio Lazzaro.

In gara anche il Team Ima San Mamolo seguito, nell’occasione, dai tecnici, Rostand Melaping e Maurizio Farini. Si qualificano per la fase finale Lucia Magli e Patrick Covato.