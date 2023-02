San Mamolo e Budokan, tanti successi

Tanti risultati di prestigio al torneo internazionale di Lavis per San Mamolo e Budokan Institute. Il Team Ima San Mamolo, con esordienti e cadetti, conquista due ori con Maxime Dobrovosky e Angelo Zani e due bronzi con Stefan Hafner e Davide Luchetti. I ragazzi, seguiti dal maestro Paolo Checchi e dal coach Luca Gelli, sono di bronzo con Viola Franzoni, Giuseppe Rodella, Leonardo Cornia e Giovanna Aiello. Il Budokan Institute, con i tecnici federali Ilenia Paoletti e Gianpiero Donati, è d’oro con Giacomo Martorelli e Lucrezia Mechi, d’argento con Arianna Fazio e Leonardo Giorgio Olivieri e di bronzo con Riccardo Biagiotti e Thomas Zanna.

Sempre il San Mamolo, al trofeo Sugiama di kata a Leini (Torino) porta a casa, con Cesare Amorosi, l’argento con Lauro Bugo e Barbara Bruni Cerchier e il bronzo con Maria Cristina Zuccatti e Lisa Vertuani. In l’Asd Yama Dojo 08: all’esordio nella categoria nazionale di A2, dopo aver eseguito la prova ‘Ju No Kata’ arriva l’argento per Elena Cinti e Anna Demola.