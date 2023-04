Sansone a rischio forfait: altra chance per Zirkzee E Cambiaso può rientrare per sfidare il suo futuro

Torna Andrea Cambiaso, ma si ferma Nicola Sansone. Non c’è pace alla voce infortuni per i rossoblù, che da gennaio in poi, tra squalifiche e infermeria hanno avuto la rosa al completo solo a Torino, in casa dei granata. Stop pesante, per Motta, considerato che Sansone è reduce da tre gol nelle ultime 6 gare giocate: Arnautovic resta un punto interrogativo, e senza il numero 10 resta a disposizione il solo Zirkzee (1 gol in stagione) o la possibilità di rispolverare Barrow punta: questo anche grazie a Cambiaso. Se così sarà lo si scoprirà in giornata, quando Sansone sarà sottoposto a ecografia al polpaccio. Spera di farcela, il numero 10, ma difficilmente sarà così, anche perché Thiago non concede spazio a chi non possa allenarsi al 100 per cento. E allora probabile nuova occasione a Zirkzee, chiamato a dimostrare di saperci fare anche sotto porta, dopo una stagione in cui ha messo in evidenza colpi, giocate e capacità di saper stare all’interno dell’orchestra, ma pochissima concretezza. A meno che Motta non rispolveri Barrow di punta. Soriano è infermeria e non potrà rimpiazzare il gambiano sulla fascia sinistra d’attacco, ma il tecnico potrebbe rispolverare Kyriakopoulos (come a Salerno) in quella posizione, con l’inserimento di Lykogiannis in difesa a comporre una corsia mancina interamente greca, sapendo di poter contare nelle rotazioni sul rientrante Cambiaso, in caso di bisogno.

Ovviamente, perché questa opzione sia realizzabile, Cambiaso, da ieri nuovamente in gruppo, dovrà dimostrare di poter essere affidabile almeno per uno scampolo di gara e nel caso non sarebbe opzione da sottovalutare: perché si è dimostrato più abile a subentrare, rispetto a Barrow. Che intenda mettercela tutta non è in discussione. Sarà match particolare per l’ex genoano, acquistato in estate dalla Juventus per 8,5 milioni più 3 di bonus ma poi girato in prestito al Bologna, senza neanche avere di fatto l’occasione di vestire la maglia bianconera.

La Juventus lo avrebbe rivoluto a Torino a gennaio, sia per necessità sia in virtù di una prima parte di stagione deludente in rossoblù. Sartori però ha chiesto il rispetto dei patti: ceduto Kasius, Cambiaso è rimasto, idealmente come cambio di Posch (De Silvestri era infortunato). Ma si è ripreso la maglia da titolare della fascia mancina, crescendo di partita in partita, e costringendo Kyriakopoulos a cercare spazio da attaccante esterno. Complice l’emergenza in attacco, è ciò che potrebbe accadere di nuovo con la Juventus.

Marcello Giordano