Sansone ci crede: "Siamo carichissimi"

"Vietato sottovalutare il Verona, affamato di punti. Ma anche noi giochiamo per qualcosa di importante. Lo dico: siamo lì e vogliamo restarci, vogliamo giocare per l’Europa". Nicola Sansone, dai microfoni di Bfc Tv, sdogana l’obiettivo che nessuno, a Casteldebole, aveva ancora pronunciato, dopo il pari con il Milan che gli ha lasciato un po’ di amaro in bocca ma pure un record: "Non avevo mai segnato un gol dopo 33 secondi, è stato il mio gol più veloce. Peccato perché forse abbiamo segnato troppo presto e inconsciamente abbiamo abbassato l’attenzione e siamo arretrati".