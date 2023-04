Sansone e Orsolini, la missione è doppia

di Marcello Giordano

Nicola Sansone ha già vinto la prima sfida: convincere Thiago Motta di poter avere un presente in questo Bologna. Ne resta una seconda per centrare il proprio obiettivo: portare dallo stesso lato anche la dirigenza, per potersi sedere al tavolo e trattare il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Di nuovo c’è che se fino a un paio di mesi fa il suo destino pareva segnato e l’addio a fine stagione sembrava inevitabile, ora c’è più di un dubbio al riguardo.

La partita relativa alla riconferma del numero 10 è riaperta o quanto meno non è chiusa. In tre mesi e mezzo Nicola Sansone ha cambiato sensibilmente le proprie sorti. Niente male per uno che a novembre era stato invitato a cambiare aria, perché difficilmente avrebbe trovato spazio.

"Non sono d’accordo, penso di avere ancora qualcosa da dare e lo dimostrerò", disse il numero 10 a Thiago Motta in un faccia a faccia. Detto, fatto. A gennaio, l’emergenza infortuni gli ha dato una mano: fuori Arnautovic e Zirkzee, Barrow in crisi. Sansone si è preso il braccio, reinventandosi punta centrale, alla Palacio. Gol a Udine e frattura del mignolo del piede. Un mese di stop e tutto da rifare. Ma Sansone non ha mollato, anzi ha incrementato gli sforzi. E’ rientrato a Salerno, dove Arnautovic è ricaduto nell’infortunio, mentre Zirkzee è tornato dall’Under 21 acciaccato dopo la sosta. E allora di nuovo dentro il numero dieci con l’Udinese: gol sfiorato. Poi a segno in due gare consecutive con Atalanta e Milan, per il terzo gol nelle ultime 5 gare. Di più. Sansone ha già fatto sapere al Bologna di essere pronto a tagliarsi l’ingaggio da 1,6 milioni netti, sapendo che a quelle cifre non potrebbe rimanere. Ma alla metà, bonus inclusi, forse sì. Specie se a fine anno il Bologna dovesse rivedere, insieme con il monte ingaggi, anche le proprie convinzioni su Marko Arnautovic, mettendone in discussione la permanenza.

Thiago Motta è dalla sua parte. Sansone non si risparmia mai, ci ha rimesso un dito del piede nell’anno in cui andava a scadenza, convinto di poter riscrivere il finale di una storia che pareva già scritta. Di certo, a fine anno, troverà acquirenti, qualora non dovesse rimanere. Ma lui intende completare l’opera, trasformando i dubbi dei dirigenti in una certezza: che valga la pena trattenerlo a Bologna e prolungargli il contratto.

La missione passa dalle ultime 8 giornate, a partire da Verona, dove torna Orsolini, a cui il Bologna ha offerto 1,5 milioni fino al 2026: prendere o lasciare. Ci sono stati nuovi contatti con il suo entourage negli ultimi giorni, con richiesta da 2 milioni, bonus inclusi: segno che il numero 7, dopo i sondaggi di Inter, Roma, Lazio e Milan, vuole di più, ma intende trattare e non chiudere la porta.

Resta da capire se il Bologna aprirà alla trattativa sui bonus. Ma prima c’è un finale di stagione e una corsa all’Europa che potrebbe cambiare i contorni della trattativa.