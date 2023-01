Sansone e Posch, senti che Bologna da urlo

di Gianmarco

Marchini

Più forte dell’emergenza, più forte degli episodi, più forte anche della paura di perdere ingiustamente un’altra gara. Semplicemente, più forte dell’Udinese. Dalla grotta della Dacia Arena vibra l’eco del Bologna. Ed è un urlo liberatorio. Pieni di cerotti, ma anche di certezze, i rossoblù trovano in Friuli i primi tre punti di un 2023 fino a ieri maledetto. Così, dopo aver battagliato alla pari con Roma e Atalanta senza ricevere indietro nulla se non la polvere dei complimenti, il Bologna di Thiago piazza tre bei punti esclamativi sulla classifica. E lo fa con una rimonta che certifica la maturità raggiunta da questa squadra, ma prima ancora da questo gruppo. Perché la vittoria in casa dell’Udinese non nasce dal guizzo dei singoli, ma dal sacrificio di tutti. Un successo corale, figlio di uno spogliatoio forte e unito, cementato dall’allenatore su due parole chiave: fiducia e considerazione, dispensate a tutti con la persuasiva abilità dei grandi profeti.

Il Bologna crede fortemente nel suo allenatore. Lo dimostra il campo dove gli interpreti si avvicendano, ma la sostanza non cambia. Così se devi fare a meno di Arnautovic, ti ritrovi un Sansone con gli occhi spiritati. Se ti mancano Medel e Dominguez, ti ritrovi Schouten, Moro e Ferguson a comporre una mediana di ingegneri con l’elmetto, da battaglia però. E’ da loro, dalle cosiddette secondo linee che arriva lo slancio per rimettere la testa fuori da un inizio di anno deprimente e troppo severo. All’Olimpico e al Dall’Ara, il Bologna aveva fatto la stessa prestazione, declinata però su circostanze e avversari diversi: così se con la Roma ha perso per l’incapacità di tradurre in gol il dominio nel gioco, con l’Atalanta è stata fatale la qualità dell’avversario, uscita fuori senza pietà quando il serbatoio dei rossoblù è finito in riserva.

Alla Dacia Arena i rossoblù hanno saputo soffrire e restare in partita contro un avversario partito a mille. Ma tra la voglia dell’Udinese di vincere dopo nove gare senza gioie e la rabbia del Bologna per le ultime due ingiuste sconfitte, ha prevalso quest’ultima. Non solo, però. Sbagliato sarebbe ridurre il successo in Friuli a una reazione di nervi e muscoli. E’ molto di più. E’ soprattutto organizzazione, strategia, capacità di lettura: è identità. La squadra di Thiago ora ha un’idea precisa e robusta di se stessa, così da non andare in crisi quando al 10’ Beto buca Skorupski, appena un minuto dopo l’errore clamoroso di Orsolini davanti a Silvestri. E non va in crisi nemmeno quando l’arbitro e il Var giudicano forse in modo sbagliato la spinta di Udogie su Orsolini (16’) e il mani di Bijol (36’) su colpo a botta sicura di Sansone. Lo stesso Sansone che sul finire di tempo si vede annullare - stavolta giustamente dal Var - il pari per fuorigioco (stesso trattamento riservato per il 2-0 tolto a Beto al 15’). No, il Bologna non s’abbatte, ma resta in piedi e spicca il volo nella ripresa, quando la diga di capitan Soumaoro si rafforza, Skorupski para e là davanti si comincia a fare sul serio. Sansone al 14’ stoppa e insacca una splendida verticalizzazione di Moro e al 35’ Posch incorna su torre di Schouten la palla del sorpasso. In questa vittoria c’è la firma dei gregari (anche un palo del rientrante Barrow), in attesa del ritorno dei leader. Intanto giovedì, negli ottavi di Coppa Italia in casa della Lazio, Thiago ritroverà Medel, Dominguez e Zirkzee.