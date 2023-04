Sansone: "Un Dall’Ara da brividi"

di Marcello Giordano

"Che spettacolo che siamo", aveva detto dopo il gol all’Atalanta. Che spettacolo che è Nicola Sansone, viene da dire, dopo la sfida con il Milan. Una cosa è certa: "Sono davvero contento e non solo per il gol: questo nuovo ruolo è anche un po’ una nuova vita per me. E mi piace". Ancora lui: Nicola Sansone ci ha preso gusto. Secondo gol consecutivo per il numero 10. E terzo stagionale, contando anche quello di Udine. Per la precisione: "E’ il terzo nelle ultime cinque sfide che ho giocato". Perché Sansone, dopo la trasferta di Udine, ha saltato 8 gare per la frattura al mignolo del piede destro. E’ un gol da record, il suo: il più veloce segnato dal Bologna in questo campionato; appena 32 secondi e il Dall’Ara esplode, sognando l’impresa. Sansone, invece, alimenta il suo sogno personale: quello di rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Non male per chi, a novembre, si era sentito dire di cercarsi una squadra. Ha chiesto di giocarsi le sue carte e oggi è la prima scelta per il ruolo di attaccante centrale, non più solo a causa di quell’emergenza infortuni che gli ha offerto la chance di riprendersi il Bologna: occasione colta. Non dal Bologna, però, che avanti 1-0 viene ripreso dal Milan, frenando la propria la rincorsa alle posizioni che valgono l’Europa: "Abbiamo sbloccato subito la gara, ma poi ci siamo messi troppo in difesa e in attacco non siamo riusciti a creare altre occasioni. Il Milan ci ha messo in difficoltà pressando alto, costringendoci a tanti errori ed è riuscito a trovare il pareggio prima dell’intervallo. Peccato". E’ questo il rimpianto di Nicola Sansone, che evidentemente sognava un’altra impresa dopo quella di Bergamo: "Sapevamo che il Milan è una squadra forte, ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e alla fine portiamo a casa un buon punto". Resta un’altra vittoria, fuori dal campo. Ovvero il record stagionale di presenze (29.024) e di incasso: "Oggi c’era un’atmosfera incredibile al dall’Ara, ringrazio i tifosi per il sostegno: è bellissimo giocare nel nostro stadio pieno". Ritorna sulle proprie sensazioni, Sansone: "Personalmente sono contento. Per il gol ma non solo. Fisicamente e mentalmente sto bene, gioco sereno". Gioca e segna. E magari, rinunciando a buona fetta degli 1,6 milioni netti di ingaggio, potrebbe strappare la riconferma. La partita non è del tutto chiusa. E di certo un finale di stagione così lo rimette in gioco in chiave futura, per trovare altre chance qualora non dovesse trovare un accordo con i rossoblù.