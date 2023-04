Sansone va in sorpasso su Zirkzee e Barrow

Torna Orsolini dal primo minuto. E con lui, probabilmente, Nicola Sansone. Ha giocato l’ultima volta il 15 gennaio scorso, proprio a Udine, contro l’Udinese. Ne fu giustiziere. Peccato solo che quella sia rimasta l’ultima sua gara in rossoblù da allora, a causa di una frattura al mignolo del piede destro, rimediata proprio in Friuli. Nicola Sansone è pronto a tornare. Una maglia da titolare, per il numero 10, è qualcosa più di un’ipotesi: "E’ un’idea. Sì, può giocare, si sta allenando molto bene". Parola di Thiago Motta, che insieme a una maglia da titolare offrirebbe a Sansone la chance di convincere lui e la dirigenza a aprire la porta alla speranza di rinnovo. Il tecnico brasiliano fu il primo ad andare dal 10 a novembre a dirgli che era il caso si guardasse attorno perché difficilmente avrebbe avuto spazio. Ma la legge del campo vale anche per il tecnico: nel momento in cui Sansone, scosso dal confronto, ha alzato i giri del motore e si è fatto trovare pronto nell’emergenza, Motta lo ha valorizzato, cambiando i piani del mercato. Domani dovrebbe toccare di nuovo al lui, di punta, da falso nove: "Io lo vedo nella zona centrale. Per me Nicola ha caratteristiche importanti. Si muove bene, ha tempismo nello smarcarsi, sia in profondità che venendo incontro. Vede la porta e il gol è disponibile, aiuta i compagni e si allena bene. Sono molto felice del suo contributo". Come al solito, Motta non chiude le porte a nessuno: "Abbiamo anche Joshua e Musa che possono giocare". Ma le parole spese per Sansone paiono un indizio forte in favore del numero 10, che dovrebbe spuntarla nel ballottaggio su Zirkzee.

E Barrow? Potrebbe tornare sull’esterno. Le due punte che normalmente Motta impiega tra zona centrale ed esterno (Barrow e Orsolini Barrow nelle ultime uscite), potrebbe impiegarle sulle due corsie, optando per il falso nove Sansone. Ma Barrow è reduce da due partite da novanta minuti con il Gambia e ha iniziato il Ramadan (che terminerà il 22 aprile), che potrebbe rallentarne i tempi di recupero. Non è quindi da escludere l’impiego di Soriano sulla fascia sinistra, favorito su Kyriakopoulos, che in assenza dell’infortunato di Cambiaso è considerato in concorrenza con Lykogiannis per la fascia sinistra di difesa, per avere un’alternativa in caso di bisogno. Di certo c’è che passato lo spavento con l’Under 21 olandese, Zirkzee si sta allenando regolarmente in gruppo, ma nelle prove di campo di ieri non è stato provato nella formazione titolare: potrebbe trovare spazio a partita in corso, quando i ritmi del match sono destinati ad abbassarsi.

Marcello Giordano