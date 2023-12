Santo Stefano della Boxe 2023, il pugilato sotto l'albero è sempre spettacolare

Bologna, 26 dicembre 2023 – Nel segno di Serafino. Nel segno della boxe. Il Santo Stefano Pugilistico 2023 offre ancora una volta un menù ricco, un regalo per lo sport bolognese che va scartato come di consueto nel Boxing Day e che va intitolato ancora una volta alla memoria del compianto presidente dell’Aics che questa manifestazione l’ha sostenuta, organizzata e vissuta sempre in prima persona.

L’evento organizzato dalla Pugilistica Tranvieri del maestro Sergio Di Tullio riempie l’ex Sferisterio con un pubblico che ha sete di Noble Art e che dopo le fatiche natalizie è pronto ad assistere allo spettacolo degli 8 incontri dilettanti, più tra professionisti, del ricco programma impacchettato dall’organizzazione supportata da Circolo Dozza e Aics Bologna. Ad aprire il pomeriggio con i guantoni, la sfida tra Samuele Carli (Tranvieri) e Gianmarco Nanni, un incontro che ci mette poco ad accendere l’entusiasmo degli oltre 200 spettatori, con l’allievo di Sergio Di Tullio in grado di offrire un’ouverture entusiasmante, conclusasi proprio con la vittoria dell’angolo rosso. Il secondo incontro mette sul ring il primo dei tre derby in programma in questo Santo Stefano 2023, con il tranvierino Rayan El Gomri pronto a sfidare Luca Masini (Regis). Il match parte con un buon ritmo, con Masini che cerca di dettare il ritmo e El Gomri che invece prova a tenersi a distanza, schivando e rispondendo con alcuni colpi rapidi. Sarà proprio la verve del giovane allenato da Di Tullio a fare la differenza, con un crescendo che nel finale porterà la vittoria dalla sua parte.

Nel terzo incontro, il 60 chili Michael Hartmann (Bruzzese) ha affrontato Yassin Ali (Regis), con quest’ultimo ad avere la meglio al termine di un confronto subito intenso e senza esclusione di colpi, con il boxeur della Regis dopo un terzo round di grande concretezza. Ahmed Razaa (Tranvieri) contro Amir Shahzad invece si studiano, cercano il colpo pulito e danzano sul quadrato, con Razaa a lavorare con il sinistro da lontano per cercare di aprire un varco nella difesa dell’avversario. A concludere al meglio al termine della terza ripresa però è Shahzad. Il pubblico dell’ex Sferisterio si accende definitivamente con l’arrivo di Rinaldo Nihu (Burdio) e Nicholas Chiaramonte (Bruzzese) che danno vita ad un derby bolognese senza esclusione di colpi. Con la tributa e il bordo ring equamente diviso nell’incitamento ai due pugili. Chiaramonte si difende bene e tiene sempre a distanza l’avversario, mantenendosi sempre concentrato e riuscendo a colpire in modo preciso in diverse occasioni. Sarà proprio l’avvio di Leonardo Damian Bruzzese ad avere la meglio, con il suo braccio al cielo che viene seguito da un boato del pubblico presente. Tocca poi ad Amin Hanouch (Tranvieri) contro Tommaso Leucci (Sempre Avanti), nell’ultima stracittadina di giornata, con i due atleti che si muovono tanto e si studiano nella prima ripresa, con la sfida che accende al secondo round così come nel terzo che vede i due contendenti darsi battaglia fino al gong. A vincere è Amin Hanouch.

Nell’ultimo match dilettanti, si affrontano invece Ismail Houanti (Tranvieri) e Nicolò Ruscelli, con il gigante allenato da Sergio Di Tullio. Sarà proprio quest’ultimo ad aggiudicarsi il titolo come migliore pugile della manifestazione, riconoscimento intitolato ancora una volta alla memoria di Serafino d’Onofrio.

Dulcis in fundo, l’incontro professionistico tra Ismail Airoud, ventinovenne nato a Bentivoglio e imbattuto dopo 8 incontri tra i medi e Mohammed Graich (6 vittorie e 2 sconfitte il record, ndr). Il beniamino di casa ha saputo prendere possesso del ring, controllando il quadrato dall’inizio alla fine del match senza tuttavia portare mai colpi importanti al contrario dell’avversario che ha messo in mostra una boxe forse poco elegante ma molto incisiva, capace di arrivare quasi sempre a segno. Soltanto nelle ultime due riprese Airoud ha provato a prendere in mano l’incontro, senza tuttavia arrivare mai alla svolta a suo favore. Per questo i giudici non hanno avuto esitazioni, decidendo per la vittoria di Graich e decretando al contempo la prima sconfitta tra i pro del bolognese. “È stata una partita a scacchi - racconta Di Tullio - Ismail aveva combattuto da tre settimane e ha giocato in attesa, senza mai affondare. Un incontro spettacolare e molto tecnico. Sono contento per la risposta del pubblico e anche per le ottime prove dei nostri pugili. Peccato per Razaa che forse non avrebbe meritato di perdere, ma nel complesso siamo soddisfatti. È stato un altro Santo Stefano da incorniciare”.