Santori: "Qualcuno deve scusarsi con il Bologna"

di Paolo Rosato

"Tanti personaggi della televisione, del calcio e dello spettacolo, oltre a una parte dell’opinione pubblica, si affrettarono velocemente a giudicare lo staff e la dirigenza del Bologna calcio, oltre ai giocatori che venivano allenati da Sinisa Mihajlovic. Mettendo in contrasto quello che dicono il cuore, il cervello e lo sport. Ecco, credo che tutto il fango che è stato gettato sulla società in quei giorni, a distanza di 4 mesi, potrebbe essere rianalizzato". Il Bologna ieri a Palazzo d’Accursio ha trovato ’un avvocato difensore’ (se mai ci fosse stato un processo) a sorpresa: il consigliere comunale Mattia Santori (Pd), fondatore delle Sardine, a un mese dalla morte di Mihajlovic ha ricordato alcune critiche giunte a società e squadra all’indomani dell’esonero di settembre. Sottolineando che invece nulla ci fosse da stigmatizzare. Anzi. "Alla fine noi sappiamo che il Bologna calcio era perfettamente a conoscenza della situazione, non l’ha mai rivendicato con signorilità – ha detto Santori in apertura del Consiglio comunale –. Dirigenza e giocatori non devono aver passato un bel momento: non me ne intendo di calcio, ma dal punto di vista umano dovremmo fare tutti un plauso a una società che ha gestito una situazione difficilissima, tutelando una famiglia. Sarebbe l’ora delle scuse". Santori a proposito ha fatto riferimento anche a un articolo del ’Corriere dello Sport’ a firma del direttore Ivan Zazzaroni.