Saputo adesso si fa in tre per il Bologna Con il patron Joey, anche i figli Luca e Jesse

di Marcello Giordano

La sensazione è che rispetto alle ultime stagioni la sua presenza a Bologna potrebbe aumentare: non fosse altro per il fatto che il figlio Luca, dopo la laurea e l’esperienza al Miami sta completando l’apprendistato di dirigente sportivo all’interno del Bologna.

In più Jesse, il più piccolo dei quattro figli di Joey, vestirà la maglia dell’Under 17 del Bologna e questo potrebbe presupporre a una presenza più stabile in città del proprietario, che ha acquistato da tempo un palazzo storico in via Oberdan, nel cuore della città.

Joey Saputo potrebbe e dovrebbe aumentare il suo rapporto con la città e con il Bologna, peraltro nel periodo in cui la conferenza dei servizi per il restyling del Dall’Ara e l’allestimento del nuovo stadio temporaneo è a compimento, opere che costeranno circa 150milioni complessivi.

Un’estate contrassegnata dalle incertezze, dalle dichiarazioni di Thiago Motta sui piani di rientro e culminata poi, nelle ultime ore, con le cessioni eccellenti e per certi versi dolorose di Jerdy Schouten e Marko Arnautovic.

In questo contesto si cala il probabile ritorno di Joey Saputo, atteso in tribuna per la gara d’esordio con il Milan di Stefano Pioli.

E la presenza del patron, in un Dall’Ara che si preannuncia con un bel colpo d’occhio, sarà anche il termometro per capire come la tifoseria, almeno quella più calda e che va sempre allo stadio, ha digerito la rinuncia a due elementi del calibro di Jerdy Schouten e Marko Arnautovic. Il primo considerato uno degli intoccabili dal tecnico, il secondo, invece, accolto due anni fa come una vera e propria star.

Il tutto in un momento in cui le voci su altri pezzi da novanta rossoblù (senza tanti giri di parole, Riccardo Orsolini e Nico Dominguez) hanno ripreso quota e potrebbero significare rivoluzione e partenza ad handicap, considerando che, nelle prime cinque giornate, il Bologna dovrà affrontare Milan, Juventus e i campioni del Napoli (alla quinta).

Fin qui i numeri raccontano di come il Bologna abbia investito 33 milioni per gli acquisti di Beukema, El Azzouzi e Ndoye e per i riscatti di Posch e Moro, a fronte della cessione per 3 milioni di Kasius di quella da 15 milioni per Schouten e da 10 di Arnautovic.

Il saldo, fin qui dice -8, con 4 pedine ancora da innestare da parte di Sartori. Ovvio che le possibili uscite di Dominguez e Orsolini potrebbero cambiare di molto le carte in tavola e i connotati del Bologna.