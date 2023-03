Saputo arriva oggi L’agente di Ferguson: "Credo Lewis resterà"

Il mese della verità inizia sotto gli occhi di Joey Saputo. Il patron rossoblù è atteso oggi a Casteldebole e domenica sarà in tribuna, al Dall’Ara, per assistere alla sfida con l’Udinese delle 12.30, il primo di tre scontri diretti da qui a fine mese che racconteranno se il Bologna sia maturo per rimanere in corsa per il settimo posto e, quindi, potenzialmente per l’Europa. Dopo i friulani, ci saranno la trasferta di Bergamo, il Milan in casa, il Verona al Bentegodi e la Juventus al Dall’Ara il 30 aprile a chiudere il tour de force. Sarà il mese della verità a breve anche per dirigenza e tecnico, chiamati a confrontarsi sul futuro. Motta ha un contratto per la prossima stagione che il club rossoblù vorrebbe prolungare e ritoccare. Ma prima, per l’appunto, bisogna discutere di programmi e ambizioni di crescita che dovranno collimare, viste le sirene che da più parti vogliono diversi club (tra cui l’Inter) interessate a Thiago. Da Casteledebole e non solo sull’argomento, per ora, filtra serenità e ottimismo. Motta è concentrato sul finale di stagione e sul futuro in rossoblù, Sartori a Bologna è arrivato chiedendo due anni di tempo per centrare l’Europa e nel nuovo allenatore ha trovato un collaboratore per valorizzare il suo lavoro estivo: da Posch a Lucumì, da Ferguson a Cambiaso, da Moro a Zirkzee, senza dimenticare i giocatori in difficoltà rilanciati come Orsolini, Schouten, Dominguez. I prossimi giorni potrebbero regalare una prima chiacchierata tra dirigenza e patron e tra il patron e Thiago, anche se l’idea di base era arrivare a un confronto con l’allenatore sapendo già i destini di Orsolini e Dominguez: rinnovo o cessione, è il bivio al quale si affacciano i due calciatori e la cosa cambia e non di poco i programmi in vista della prossima stagione. Ma le prossime ore potrebbero comunque essere quelle utili per annunciare le rispettive intenzioni, per poi aggiornarsi a quando i primi verdetti di mercato sul futuro saranno ufficiali. Saputo torna e ripartirà dopo l’Udinese.

Intanto ieri Bill McMurdo, agente di Ferguson, ha parlato così al sito sempremilan.com: "Sarei molto sorpreso se Lewis lasciasse il Bologna in estate perché è molto contento lì. Il Milan? Ci sono due club italiani interessati e un paio in Premier. Saranno i rossoblù a decidere".

Marcello Giordano