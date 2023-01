Saputo e Fenucci all’omaggio a Weisz

L’ultimo atto della trasferta bolognese di Joey Saputo quasi certamente sarà, questa mattina al Dall’Ara, un nuovo omaggio ad Arpad Weisz. L’azionista di maggioranza rossoblù dovrebbe infatti affiancare l’ad Claudio Fenucci nella cerimonia, in programma alle 10 sotto la Torre di Maratona, nel corso della quale il Comune deporrà una corona davanti alla targa dell’ex allenatore del Bologna di origini ebraiche che perse la vita ad Auschwitz il 31 gennaio 1944. Insieme all’amministrazione comunale e al club rossoblù ci sarà anche una delegazione della Comunità Ebraica di Bologna, che già aveva reso omaggio a Weisz mercoledì, nell’ambito dell’evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, dal Comitato regionale della Figc e dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati). Sempre nella giornata di domani Saputo rientrerà in Canada.