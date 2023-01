Saputo e Lepore rendono omaggio ad Arpad Weisz

Sotto la torre di Maratona di quel Dall’Ara che attende lo step istituzionale di marzo per capire quando prenderà le mosse il faticoso processo di ‘restyling’, Joey Saputo e il sindaco Matteo Lepore ieri mattina si sono ritrovati per deporre una corona davanti alla lapide di Arpad Weisz, l’allenatore ungherese del Bologna di origini ebraiche che perse la vita ad Auschwitz nel gennaio 1944. La cerimonia si inseriva nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria e ha visto la presenza, tra gli altri, dell’ad rossoblù Claudio Fenucci, dell’assessore allo sport Roberta Li Calzi, del presidente della Comunità Ebraica di Bologna Daniele De Paz e di una delegazione di tifosi rossoblù.

"Ci ritroviamo ogni anno qui, nel quartiere in cui Weisz viveva, camminava e svolgeva la sua professione di allenatore – ha detto il sindaco Matteo Lepore –. Il mondo dello sport ha un ruolo centrale per far sì che la memoria possa generare un nuovo futuro. Come ci ha spiegato Liliana Segre andiamo incontro a un tempo in cui i testimoni diretti della Shoah non ci saranno più: per questo abbiamo bisogno di passare il testimone alle nuove generazioni. Lo sport da questo punto di vista è un mezzo ideale, perché parla a tutti e veicola valori sani ispirati alla solidarietà". Applausi da Saputo, che ha evitato come sempre di far finire le sue parole sui taccuini (e che in serata è ripartito in aereo per il Canada), ma anche da una Li Calzi e da un De Paz in tenuta da corsa, che hanno fatto una sosta al Dall’Ara lungo il percorso della ‘Run for Mem’, maratona ispirata alla memoria dell’Olocausto.

m. v.