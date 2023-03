Saputo è ripartito Montreal, terzo ko

Joey Saputo ieri è ripartito per il Canada. Dopo aver presenziato a Bologna-Lazio al Dall’Ara, l’azionista di maggioranza rossoblù nella notte tra sabato e domenica ha assistito in televisione alla terza sconfitta consecutiva del Cf Montreal in Major League Soccer. Tre ko nelle prime tre giornate di campionato e tutti maturati in trasferta: l’ultimo sgarbo porta la firma di Nashville, che si è imposta per 2-0.

Oggi alle 11 a Casteldebole invece, con una seduta a porte aperte, la squadra comincerà la marcia di avvicinamento alla trasferta di sabato sul campo della Salernitana (all’Arechi calcio d’inizio alle 18).

La gara con la Lazio non dovrebbe avere lasciato strascichi sul piano sanitario. Da qui a sabato, anzi, Thiago proverà a recuperare Orsolini e saggerà le condizioni di Dominguez, entrambi assenti con la Lazio. Certezze non ce ne sono, ma almeno Orsolini si spera che sabato possa tornare a disposizione.