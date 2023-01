Saputo in arrivo per la Cremonese e per il mercato Caccia al terzino: la Viola non vuole cedere Terzic

Contatti in corso tra Bologna e Montreal per programmare il ritorno di Joey Saputo sotto le Due Torri: ritorno che, salvo sorprese, dovrebbe concretizzarsi per la sfida con la Cremonese che chiuderà il girone di andata del campionato lunedì 23 gennaio. Al più tardi, Joey sbarcherà venerdì 27, per la prima di ritorno che sarà di scena sempre al Dall’Ara con lo Spezia: ma questa seconda ipotesi è considerata in caso di impegni lavorativi last minute del patron, che in Canada ha dovuto far fronte alle polemiche seguite all’ingaggio e all’esonero, nel giro di 15 ore, del tecnico della squadra B Sandro Grande.

A Bologna non ci sono polemiche, ma problemi sì, che riguardano la necessità di rinforzi per una squadra in emergenza e che già prima degli infortuni aveva identificato in un terzino sinistro e in un esterno sinistro d’attacco le necessità per la sessione invernale di mercato. In tal senso, il ritorno del patron sarà importante e lo saranno ancor di più i prossimi risultati. Paradossalmente, sconfitte con Udinese e Cremonese potrebbero aumentare il senso di emergenza di correre ai ripari: ergo, in caso di chiusura a 19 punti del girone di andata, Saputo potrebbe essere più portato a derogare dalla linea di mercato a zero euro dettato mesi fa, nonostante il +20 di differenziale tra spese e incassi nell’ultimo mercato estivo. Un più 20 che segue però i 116 di passivo a bilancio degli ultimi tre anni: ecco perché Joey non vorrebbe derogare dalla linea, ma qualora il Bologna dovesse proseguire nella crisi e dietro (Verona, Samp e Cremonese) dovessero accorciare le distanze (oggi il Bologna è a più 10 sulla zona retrocessione), qualcosa potrebbe cambiare. Risultati del prossimo futuro e il ritorno del patron saranno quindi fondamentali, visto che si concretizzeranno in vista della volata finale del mercato.

A oggi, la priorità resta il terzino sinistro, con Reabciuk (24) dell’Olympiakos nel mirino, seguito da Terzic (23) della Fiorentina: c’è pure il Lecce. Il Napoli cederebbe invece in prestito Zerbin (). Ma solo secco e con questa formula c’è già Cambiaso: ergo, senza diritto di riscatto, è un’operazione che non è destinata a decollare, come quella di Doig (20), per il quale il Verona accetterebbe solo una cessione definitiva in cambio di 7-8 milioni cash. Ma prima servono le uscite di Vignato e Kasius e ancora non c’è nulla in vista. Vignato rifiuta la B e aspetta la A: Lecce o Sassuolo che sia e nel caso potrebbe decollare lo scambio con Kyriakopoulos, ma i neroverdi, prima, hanno la necessità di cedere due pedine tra Defrel, Ceide e Antiste. Il Bologna resta alla finestra aspettando il ritorno di Saputo.

Marcello Giordano