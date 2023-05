Saputo incontra Thiago "Sono molto soddisfatto" Il vero vertice a fine mese

di Marcello Giordano

Joey Saputo anticipa il ritorno Oltreoceano. Ma pure quelle che sono le sue intenzioni. "Siamo molto soddisfatti, il Bologna ha intrapreso il percorso di crescita che ci auguravamo", ha spiegato il patron rossoblù al tecnico. Tecnico che ha un altro anno di contratto e che quindi non può essere sulla carta ritenuto in bilico per la prossima stagione. Ma le voci sulle big interessate all’allenatore nuovo del calcio italiano si moltiplicano e che il club intenda trattare un rinnovo fino al 2025 è argomento reso noto dai dirigenti stessi, nelle interviste delle ultime settimane. Il tecnico, a propria volta, ha fatto intendere di voler capire i piani per il prossimo futuro. Perché che sia bravo, ambizioso e ambito (vedi i rumors relativi agli interessamenti di Psg, Inter, Atletico Madri) è sotto gli occhi di tutti. Come alle orecchie di tutti è chiaro che Motta non abbia fretta e che se Bologna ha ambizioni questa potrebbe essere la piazza ideale per accompagnarne il percorso di crescita.

Nessun confronto, però, alla voce futuro, ma nel pomeriggio di ieri si è consumato un faccia a faccia tra tecnico e patron, alla presenza dei dirigenti Sartori, Fenucci e Di Vaio, come da richiesta del tecnico. Oggi intanto Joey è ripartito per Montreal e quindi non sarà al Castellani di Empoli. Non tutte le risposte che l’allenatore sperava di ottenere sono state date. La più importante però sì: Saputo è soddisfatto e intende proseguire il percorso con Thiago. Per quello che riguarda la programmazione futura, l’incontro è rimandato a fine maggio, quando il patron rientrerà a Bologna per pianificare il futuro, una volta capiti meglio i numeri del prossimo bilancio (ci si attende un rosso, ma molto più contenuto rispetto al -46 dell’ultima gestione), a cui si unisce il nodo del monte ingaggi e dei rinnovi. Insomma, a Motta e a Sartori non è ancora stato dichiarato se potranno contare su un tesoretto di investimenti, come fu per le accoppiate Corvino-Delio Rossi, Bigon-Donadoni e per la triade Bigon-Sabatini-Mihajlovic. Per ora c’è la soddisfazione reciproca in virtù del percorso intrapreso e la voglia da parte del Bologna di andare avanti con Thiago, in virtù di un contratto in scadenza al 2024. Di tutto il resto si riparlerà tra un mese. Il tempo di programmare o rivedere il futuro deve ancora arrivare.