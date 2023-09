Sara Errani in Semifinale nel Tiriac Trophy di Bucarest

Prosegue decisa la corsa di Sara Errani nel Tiriac Foundation Trophy che si sta disputando sui campi in terra rossa di Bucarest, in Romania. La 36enne di Massa Lombarda, n.115 del ranking e 4 del seeding, dopo aver concesso appena due game all`olandese Lames, ripescata come lucky loser, e aver sconfitto un`altra qualificata, la 18enne mancina rumena Popa, nei quarti ha rifilato lo stesso trattamento alla tedesca Noma Noha Akugue (19enne di Reinbek, esplosa a luglio con la finale sulla terra di Berlino), battuta 7-5 6-2 in poco meno di un`ora e mezza. Oggi in semifinale dovrà vedersela con la lettone Darja Semenistaja o Anca Todoni.