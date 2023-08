Sara Fantini sesta "Niente ciliegina"

Sara Fantini è arrivata sesta nella finale del lancio del martello ai Mondiali di atletica di Budapest nella gara vinta ieri sera dalla canadese Camryn Rogers con la misura di 77,22 metri. L’atleta emiliana, in forza al Gs Carabinieri, ha fatto il suo personale stagionale con 73,85 (al secondo lancio), ma non è bastato per il podio. "Sono contenta della mia gara – dice la 25enne –, riesco sempre a trovarmi nelle condizioni giuste anche se da me aspettavo qualcosa in più. Ci ho provato fino in fondo, come del resto cerco di fare sempre. Le mie avversarie sono state molto brave, è stata una stagione lunga e intensa per me".

Il podio della gara è stato completato dalle statunitensi Janeè Kassanovoid (argento con 76,36) e DeAnna Price (bronzo con 75,41).

"Ho avuto la torta – conclude Sara, ma è mancata la ciliegina".

m. a.