Sarà Sansone il vice-Arna, altra chance per Soriano Lykogiannis viaggia verso la conferma da titolare

di Giacomo Guizzardi

Il tempo dei giovani? Non ancora, non esattamente. Per la gara di domani sera contro l’Atalanta la freschezza del diciottenne Antonio Raimondo, impiegato per novanta minuti con la Primavera nel pomeriggio di venerdì, contro il Sassuolo, sarà sacrificata in favore dell’esperienza di Nicola Sansone, che con ogni probabilità rappresenterà l’unico terminale offensivo per il Bologna. Thiago Motta, vista l’emergenza in attacco, con Barrow, Zirkzee e soprattutto Arnautovic infortunati e con un Vignato sempre più fuori da qualsivoglia gerarchia o rotazione, si affiderà all’ex Villareal e Sassuolo. Sansone, da quando Motta si è insediato a Casteldebole, ha raccolto manciate di minuti, rimanendo seduto in panchina nelle ultime quattro gare dei rossoblù: contro l’Atalanta, vuoi per mancanza di alternative, vuoi per merito e serietà mostrata in allenamento, toccherà a lui guidare l’attacco, con Orsolini e Soriano ai suoi lati.

Raimondo si accomoderà in panchina, e con lui – forse – Camil Mmaee, classe 2004, di ruolo punta: è stato aggregato agli ultimi allenamenti coi grandi, probabile la convocazione per domani. A centrocampo, nonostante le prove non esaltanti di Dominguez e Ferguson, toccherà ancora a loro partire dall’inizio: come la Roma anche l’Atalanta si presenta con una mediana a due, con gli incursori rossoblù che si disporranno quindi in linea nel 4-3-3 rossoblù.

Vertice basso sarà Medel, in vantaggio su Schouten, mentre per quel che riguarda la difesa nella testa di Thiago Motta ci sono ancora meno dubbi: catena di destra con Posch, versante mancino con Lykogiannis e fuori Cambiaso, complice un approccio alla partita di Roma non da applausi pronto a subentrare. La coppia centrale, invece, vedrà ancora una volta Soumaoro e Lucumì davanti a Skorupski: con Bonifazi out e Sosa ancora da sgrezzare grosse alternative non ci sono. Con Kasius che verrà escluso per scelta tecnica, alla panchina potrebbero aggiungersi i giovani Riccardo Stivanello e Saer Diop, rispettivamente classe 2004 e 2005. Ancora panchina per Nikola Moro e per Michel Aebischer – che all’occorrenza può essere impiegato come terzino destro – mentre c’è voglia di rivedere in azione Niklas Pyyhtia: la mezzala ha lavorato bene all’Olimpico. Possibile minutaggio per lui domani sera contro la Dea.