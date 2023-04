Sarà un Dall’Ara da tutto esaurito

Non c’è festa comandata che tenga. O forse, più semplicemente, è difficile resistere al fascino di un Bologna-Juventus. Sta di fatto che nemmeno ieri si è fermata la prevendita per il big-match di domenica notte al Dall’Ara (ore 20,45), tanto che il club rossoblù fa sapere che al tutto esaurito mancano solo poche centinaia di tagliandi, tutti di tribuna numerata e poltrona gold, che verosimilmente troveranno un padrone nelle prossime ore. Del resto da sempre per i tifosi rossoblù, nonché per i tanti fan che la Signora ha in regione, questa rappresenta la madre di tutte le partite. La scorsa stagione, in un Dall’Ara con presenze ridotte per via delle limitazioni legate al Covid, gli spettatori della sfida furono 22.394. Per tornare a un Bologna-Juve da grandi numeri al Dall’Ara tocca risalire alla stagione 2018-19, l’ultima pre-pandemia, quando le presenze furono 28.934. La curva rossoblù in queste ore sta riflettendo sull’ipotesi di allestire una coreografia speciale per una gara che sotto le Due Torri è sentitissima, al netto dell’obiettivo Europa che per il Bologna si è fatto complicato ma che non è del tutto sfumato.

Tra i tanti tifosi (in questo caso speciali) rossoblù, nella cornice del ‘soldout’ del Dall’Ara, domenica notte ci sarà anche Joey Saputo, atteso in città nel weekend. Il patron rossoblù resterà in Italia fino a giovedì, in modo da poter assistere anche alla trasferta di Empoli di giovedì 4 maggio.

m. v.