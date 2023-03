Sarri senza l’amuleto Immobile Ma Luis Alberto disegna calcio

di Giacomo Guizzardi

Senza il bomber. Sarà una Lazio ‘spuntata’ quella che si presenterà questa sera al Dall’Ara (più di 4mila gli spettatori biancocelesti attesi): Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile, con l’attaccante biancoceleste che spera di recuperare in tempo per il derby. Nel mentre, però, due gli impegni che separano la Lazio dalla stracittadina: la gara di stasera contro il Bologna e il ritorno in Coppa contro l’Az, formazione affrontata anche dal Bologna nel ritiro estivo.

Detto dall’assenza di Immobile, out anche nella gara di Coppa Italia dello scorso gennaio, Sarri punterà tutto su Felipe Anderson, ancora a secco di gol contro i rossoblù in campionato: il brasiliano, che ha punito il Bologna in Coppa, punta a fare altrettanto anche in Serie A. Ai lati dell’ex West Ham si preparano Zaccagni e Pedro, nella riproposizione del tridente sceso in campo martedì sera all’Olimpico contro gli olandesi.

Un dubbio in più a centrocampo, vista la condizione di Cataldi: il mediano, uscito acciaccato dalla sconfitta contro l’Az, non dovrebbe partire dall’inizio, lasciando quindi spazio in regia a Vecino, autore del gol vittoria di una settimana fa contro il Napoli. A completare la mediana Milinkovic-Savic e Luis Alberto, scalpitano in panchina Marcos Antonio e Basic.

Ballottaggio anche per quel che riguarda la difesa, posto che in porta ritroverà spazio Provedel, diventato titolare nella gara di andata di campionato contro il Bologna e più sostituito in serie A da Sarri: se i terzini sono sicuri del posto, a destra agirà Lazzari e a sinistra Hysaj, anche in virtù della squalifica di Marusic, qualche dubbio in più lo si riscontra per quel che riguarda il partner difensivo di Romagnoli. Sembrerebbe essere in vantaggio Patric, con Casale più defilato. A proposito del Bologna ha parlato Lazzari, intercettato dai canali ufficiali del club: "Il Bologna rappresenta un ostacolo importante, è cresciuto tanto nelle ultime settimane".