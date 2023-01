Sartori vira su Augello. Ma Reabciuk spera

La caccia al terzino sinistro si intensifica. E dopo la richiesta di un margine di manovra tra i 500mila euro e il milione ottenuto da Sartori per cambiare le carte in tavola e provare a sbloccare alcune piste aperte, arrivano novità da estero e Italia. Si comincia da Atene, dall’Olympiakos, dove il club ellenico ha annunciato l’arrivo del terzino sinistro Ramon (21 anni) dal Flamengo. Mossa propedeutica alla partenza di Oleg Reabciuk? Non è detto, ma il Bologna ha fatto un nuovo sondaggio e incassato una buona notizia: il 24enne moldavo ha rifiutato il trasferimento allo Strasburgo, che ha chiuso l’acquisto di Sobol (27) dal Bruges per 2 milioni. Insomma, Reabciuk preferisce l’Italia, ma resta da capire se l’Olympiakos cederà alla richiesta di prestito oneroso con diritto di riscatto o riscatto condizionato, anche perché non è escluso che il club greco alla fine decida di liberare l’ex Real Madrid Marcelo, sulle cui tracce ci sono Fluminense e club di Mls e Arabia e in questo caso, il Bologna rimarrebbe col cerino in mano.

In Italia, la Fiorentina continua a fare muro su Aleksa Terzic (23 anni), che Italiano vorrebbe trattenere fino a fine stagione. Sartori proverà fino all’ultimo a convincere i viola, convinto che Terzic sia il mix giusto tra calciatore giovane che pure conosce bene la realtà italiana. Proprio quest’ultimo aspetto ha portato ieri la dirigenza rossoblù ad aprire un tavolo con la Sampdoria per Tommaso Augello (28). Il Bologna ha approfittato dell’ennesimo sondaggio blucerchiato per Vignato e delle proposte di scambio con Djuricic o Sabiri: entrambi i fantasisti però sono ai box e sulla trequarti e sull’esterno sinistro il Bologna interverrà probabilmente solo in estate. Così, dopo essersi appuntati i nomi di Sabiri e Djuricic il Bologna ha chiesto notizie di Augello, obiettivo sfumato nel gennaio di un anno fa quando Dijks si oppose al trasferimento.

Oggi intanto è attesa l’ufficialità del prestito di Denso Kasius al Rapid Vienna, col calciatore che ha concluso le visite mediche col nuovo club. Ma è attorno ai destini di Vignato, sul fronte uscite, che si concentra l’operato del Bologna: nuovi sondaggi infatti, oltre che dalla Samp, del Lecce e del Sassuolo. L’intenzione del Bologna, vista l’impossibilità di arrivare al rinnovo del contratto in scadenza al 2024, è quella di cedere il giocatore e ricavare qualche utile da reinvestire per aumentare le possibilità di sbloccare la partita del terzino sinistro o di uno scambio. Scambio che, sul fronte Sassuolo, potrebbe concretizzarsi per Georgios Kyriakopoulos (26) pista sempre aperta, a patto che i neroverdi liberino posti in un reparto avanzato ritenuto per ora troppo affollato per inserire un nuovo fantasista. Il Bologna, insomma, gioca su più tavoli e prova a rilanciare: pure da Basilea si aspettano nuovi contatti per Riccardo Calafiori (20), ex Roma. Ma se il Bologna vorrà regalare una pedina già pronta, le prime scelte potrebbero essere Terzic e Augello.

Marcello Giordano