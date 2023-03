Sasso all’esame di Castelfranco Rischio Anzolavino con il Nibbiano Il Progresso ospita il Del Duca

Ennesimo turno infrasettimanale della stagione oggi, alle 20,30, per il campionato di Eccellenza. Nel girone A, il Sasso Marconi, decimo a quota 41, farà visita alla terza forza del campionato Virtus Castelfranco mentre l’Anzolavino, penultima a quota 20 ed a serio rischio retrocessione diretta, ospiterà il Nibbiano (si gioca alle 14,30).

Nel raggruppamento B, con la capolista Victor San Marino che sembra ormai essere definitivamente scappata, ora gli occhi sono tutti puntati sul duello per il secondo posto tra Progresso, Russi e Sanpaimola che vale l’accesso agli spareggi nazionali. Il team di Castel Maggiore, secondo a 61, cercherà di battere tra le mura amiche il fanalino di coda Del Duca con la speranza che il Medicina Fossatone, settimo a 49, riesca a strappare un risultato positivo sul terreno di gioco del Russi (l’altra pretendente Sanpaimola sarà impegnata in un’altra difficile sfida contro la Savignanese). Il Granamica, sesto a 50, proverà ad avere la meglio del modesto Cattolica (penultimo) mentre Castenaso e Bentivoglio saranno impegnati in match esterni: i primi, noni a 43, faranno visita al Sant’Agostino mentre i secondi, undicesimi a 40 ed alla ricerca della prima storica salvezza in Eccellenza, saranno di scena sul terreno di gioco della terzultima della classe Comacchiese.