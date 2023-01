Sasso e Medicina Fossatone aprono il 2023 dei dilettanti

Inizia oggi con due anticipi del campionato di Eccellenza il 2023 del calcio dilettanti. Nel girone A, il Sasso Marconi di Fabio Malaguti farà visita alla corazzata Cittadella Vis Modena: decimi in classifica a quota 25 punti, i gialloblù hanno chiuso il 2022 in crescita dopo un momento di forte appannamento e l’obiettivo è ovviamente quello di cercare di iniziare il nuovo anno con un risultato positivo. Riuscirci sarà un’impresa tutt’altro che semplice dal momento che la formazione modenese, terza in classifica a quota 43 e con tre lunghezze di svantaggio dal tandem di capoliste Borgo San Donnino e Virtus Castelfranco, è una delle principali indiziate per la vittoria finale.

Per quanto riguarda invece il girone B, a tenere a battesimo il 2023 ci penserà il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci sul non semplice campo del Masi Torello Voghiera. Quinti a quota 37, i giallorossi pagano 8 lunghezze di svantaggio dalla capolista Victor San Marino e il sogno è quello di provare ad accorciare il più possibile il gap. Sulla carta il match odierno non appare difficilissimo, anche se generalmente i team ferraresi sono ostici da battere tra le mura amiche. Entrambe le partite inizieranno alle 14,30. Il turno di Eccellenza sarà completato domani sempre alle 14,30.

Alla stessa ora scenderà in campo anche la Serie D, mentre per vedere ricominciare le categorie dalla Promozione in giù bisognerà attendere domenica prossima.

Nicola Baldini