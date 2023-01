Sasso, un pari d’oro in extremis Anzolavino in casa dell’Arcetana

Un gol di Montanaro in pieno recupero ha permesso al Sasso Marconi di impattare 1-1 nell’anticipo del girone A di Eccellenza andato in scena ieri pomeriggio sul terreno di gioco della corazzata Cittadella Vis Modena. Passati in vantaggio alla mezz’ora con Covili, i padroni di casa sono calati nel finale, con i gialloblù sassesi che, dopo il pareggio, hanno addirittura sfiorato il colpaccio con un colpo di testa in mischia uscito di un soffio sopra la travesa. Grazie a questo prezioso punto raccolto in trasferta, la band di Malaguti sale al nono posto in classifica a quota 26.

Oggi, alle 14,30, scenderà in campo anche l’altra formazione bolognese che partecipa a questo difficile raggruppamento: si tratta dell’Anzolavino di Alessandro Evangelisti, che farà visita ai reggiani dell’Arcetana. Quartultimo a 17 a pari-merito col Boretto, il team di Anzola ha un gran fame di punti salvezza.

La classifica: Borgo San Donnino e Virtus Castelfranco 46, Cittadella Vis Modena* 44, Agazzanese 42, Piccardo Traversetolo 37, Colorno 35, Real Formigine 34, La Pieve 32, Rolo e Sasso Marconi* 26, Modenese 24, Castelvetro e Arcetana 23, Vignolese e Nibbiano 21, Fidentina 18, Anzolavino e Boretto 17, Castellana e Campagnola 13.

*una partita in più