Savoldi: "Questo è un Bologna da 50 punti"

di Massimo Vitali "Come finisce Bologna-Atalanta non lo so. Posso dire come penso che finirà a giugno: con l’Atalanta a metà classifica e il Bologna tra i 45 e i 50 punti. Poi sarei felicissimo se entrambe mi stupissero". Ogni volta che si incrociano i destini di Atalanta, Bologna e Napoli ("i miei tre amori calcistici") Beppe Savoldi salomonicamente si augura che finisca col segno X. Il 21 gennaio per Beppegol saranno 76 primavere, portate divinamente. Senza l’ausilio dei social ("tutti con lo smartphone in mano: ma i rapporti umani dove sono finiti?") e con tanto calcio guardato in televisione. Savoldi, lei che a Bergamo ci vive può dirci perché da un anno l’Atalanta non è più la stessa? "Io penso che la crisi parta dalla rinuncia al Papu Gomez e a Ilicic, due che non erano più graditi a Gasperini. Lì il giochino ha cominciato un po’ a rompersi o comunque si è incrinato qualcosa negli equilibri interni". Il Gasp ha portato l’Atalanta sul tetto della Champions ma è in sella dal 2016: non sarà la famosa crisi del settimo anno? "Gasperini ha fatto grandi risultati a Bergamo, ma è un presuntuoso: anzi lo è sempre stato. Ogni tanto fa delle uscite in cui...