Sbocciò a Cesena I trofei con la Lazio

Marco Parolo, che compirà 38 anni il prossimo 25 gennaio, è commentatore di Dazn dall’estate del 2021, quando ha appeso gli scarpini al chiodo. L’ex centrocampista è nato a Gallarate, è cresciuto nelle giovanili del Como e dopo le avventure con Pistoiese, Foligno e Verona è esploso al Cesena, dove con Bisoli allenatore nel 2009-10 ha conquistato la promozione in A. Dopo i tre anni in Romagna, culminati con l’esordio in azzurro (35 presenze totali), sono arrivate le due stagioni al Parma e le sette alla Lazio, quelle della definitiva consacrazione e dei tre trofei alzati: una Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.