Scacchi. A Lignano è oro per la squadra under 10. Gioia per le ragazze del circolo bolognese

Buone notizie dal mondo degli scacchi delle Due Torri. La squadra under 10 ragazze del Circolo Scacchistico bolognese conquista il titolo italiano di categoria nella prova a squadre disputata a Lignano Sabbiadoro (Udine). La formazione fresca di titolo tricolore era composta da Arianna Bonvicini, Sofia Bertelli, Rebecca Mazza, Beatrice Mantovani e Asia Zappoli. L’aspetto tecnico è stato curato dall’allenatrice Tosca Proietti. Ma la medaglia d’oro dell’under 10 non è stato l’unico motivo di soddisfazione: argento anche per gli under 14 ragazzi con protagonisti Stefano Trevisan, Giorgio Folin, Alessandro Rubini e Riccardo Rimondini.

All’appello, teoricamente, mancava solo una medaglia di bronzo. E il terzo posto, per il Circolo Scacchistico bolognese viene assicurato dagli under 16 con Flavio Rotunno, Giulio Laneve, Dario Brini, Paolo Bianco e Karol Di Pasquale.