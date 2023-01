Scariolo: "Abbiamo bisogno di tutti Ojeleye? E’ una tegola pazzesca"

Con questa sofferta vittoria la Segafredo continua a occupare il primo posto della classifica del campionato insieme a Milano. "Siamo stati sempre avanti, ma Verona non ha mai mollato, ha potenziale nel tiro da tre e lunghi atipici che possono far male – è l’analisi di coach Scariolo –. Il nostro primo obiettivo era limitare Anderson, e Cordinier e Hackett hanno fatto un eccellente lavoro, mentre Bortolani ha disputato una grande partita e mi pare un tiratore di livello superiore. Noi siamo contenti della partita di alcuni giocatori e del controllo dei rimbalzi, ma abbiamo perso troppi palloni e questo ci ha limitato. Spero che la partita di qualità di Mickey gli faccia prendere fiducia. Ma dobbiamo essere capaci di difendere dopo aver attaccato, questo sport non è il football americano, gli stessi giocatori devono attaccare e difendere. Dobbiamo mentalizzarci su questo, altrimenti le scelte per le competizioni nazionali cambieranno".

In ogni caso la V nera continua a fare i conti anche con una infermeria piena. "Ojeleye è una tegola pazzesca, e Lundberg lavorerà separatamente questa settimana. Sono due gravi assenze e dovremo riadattarci. Speriamo che chi sarà chiamato a fare un passo avanti lo faccia, in difesa e poi anche producendo punti. Abbiamo bisogno di tutti. Jaiteh, poi, è stato male sabato e abbiamo preferito non farlo giocare".

m.s.