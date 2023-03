Scariolo: "Abbiamo pagato dazio a rimbalzo Ma il nostro club merita di restare al top in Europa"

Le recriminazioni non servono, ma questa sedicesima sconfitta in Eurolega della Virtus pone una serie di quesiti su quello che poteva essere il futuro bianconero nella massima competizione continentale se la stagione della Segafredo non fosse stata costellata da infortuni di lungo e se, ad esempio, Abi Abass fosse stato presente dalla prima giornata e non solo in questo ultimo mese.

"Abbiamo affrontato il Monaco – spiega Sergio Scariolo – che è la squadra più atletica e fisica dell’Eurolega, mentre noi eravamo senza due dei nostri giocatori più fisici: Ojeleye e Cordinier. In queste condizioni contro di loro avremmo dovuto tirare molto bene, mentre noi non l’abbiamo fatto sbagliando anche parecchie soluzioni aperte che erano state ben selezionate. Purtroppo non abbiamo avuto buone percentuali e difensivamente abbiamo fatto quel che abbiamo potuto, soffrendo molto a rimbalzo. I 15 rimbalzi in più per loro hanno fatto la differenza, perché hanno avuto 15 possessi in più e li hanno sfruttati. Abbiamo combattuto, finché non sono mancate le energie. Non sono scontento, avevamo molti giocatori in condizione precaria e come ho detto due assenze importanti. Ci abbiamo provato senza mollare, e abbiamo dimostrato ancora che apparteniamo a questa competizione, mentre i nostri avversari sono una squadra eccellente che merita la posizione che hanno".

Resta il fatto che con questa sconfitta i playoff tornano ad essere un miraggio, per non dire che non sono più raggiungibili.

"Noi giocheremo ogni partita, poi si vedrà quella che sarà la nostra posizione finale".