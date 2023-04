Scariolo adesso può sorridere "Ho visto l’atteggiamento giusto"

di Filippo Mazzoni

Vittoria ritrovata e primato consolidato, sempre a +2 su Milano, coach Sergio Scariolo non può che essere soddisfatto per la prova della Virtus e per la netta vittoria con Trento.

"Sono contento, partita affrontata nel modo giusto, giocando di squadra – conferma Scariolo –. Mi è piaciuto l’atteggiamento difensivo della squadra che ha dimostrato buona attitudine anche nel condividere la palla".

Dopo i ko con Trieste e Napoli la V nera torna così a sorridere anche in campionato dopo averlo fatto in Eurolega nel derby con Milano. "Non ero preoccupato per il futuro, magari un pochino per il presente. Con Napoli i giocatori avevano risposto alle difficoltà in modo sbagliato, ora vedo un atteggiamento diverso".

Hanno aiutato i recuperi di Pajola e Teodosic. "Gli infortunati devono ritrovare ritmo e fiducia, stiamo rimettendo in campo elementi che erano fuori da tempo. A loro manca la velocità, a volte rischiano di frenare la macchina, ma ne vale la pena pensando al futuro. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei lunghi".

Virtus rigenerata da un punto di vista fisico, ma anche mentale. "Le cose vanno di pari passo, se siamo andati in difficoltà è stato dal punto di vista fisico in questa stagione. Turno di mercoledì a parte, abbiamo l’opportunità di lavorare e migliorare".

Tra i migliori Semi Ojeleye. "Eravamo reduci da due sconfitte, dovevamo tornare a giocare insieme e il coach è stato bravo a darci lo stimolo per farlo. La mia prestazione? Devo ringraziare i miei compagni per aver permesso nelle condizioni migliori".