Scariolo applaude il gruppo: "Più forte dell’emergenza"

Sergio Scariolo non nasconde la sua soddisfazione per un successo arrivato sebbene la sua squadra fosse quasi ai minimi termini.

"E’ una vittoria molto importante e l’abbiamo voluta con alcune buone giocate difensive ma anche con alcune giocate illuminanti in attacco che non abbiamo sempre avuto ma che nel momento importante, con tiri piedi per terra, abbiamo convertito in canestri fondamentali. Abbiamo perso qualche rimbalzo di troppo quando abbiamo giocato con un quintetto piccolo, ma siamo stato costretti a rimescolare le carte".

Il problema è che alcuni giocatori hanno fatto fatica ad entrare in partita e questo ha costretto la panchina bianconera a dare spazio a chi non era in perfette condizioni fisiche.

"Abbiamo variato molto e nel secondo tempo abbiamo dovuto infiltrare Pajola che ci ha dato tanto e devo dire che alla fine è stata una decisione giusta anche se Alessandro sta attraversando un momento fisicamente complesso, ma abbiamo dovuto metterlo dentro. Anche Teodosic non stava benissimo, ma ha giocato comunque: siamo in emergenza fin dall’inizio della stagione, ma adesso ancora di più. E quando l’avversario lo richiede cerchiamo di non andare troppo per il sottile. E’ stata una bellissima partita in una grande atmosfera grazie anche ai nostri tanti tifosi che si sono mossi da Bologna. È importante rimanere davanti agli altri fino alla fine del girone di andata in ottica Coppa Italia: ora abbiamo due partite difficilissime e vediamo contro il Fenerbahce su chi potremo contare".