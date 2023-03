Scariolo-Bako in coro "Ci aspetta una gara ad alta intensità"

A differenza della Virtus, l’Alba Berlino ha nell’atletismo una delle sue qualità migliori. "Sono una squadra molto atletica e strutturata fisicamente – spiega coach Scariolo – sono primi per numero di possessi, secondi per assist e terzi per rimbalzi offensivi dunque il nostro obiettivo principale sarà difendere bene in transizione e farli uscire dal loro piano partita in attacco. Usano molto blocchi ciechi, blocchi sulla linea di fondo, dunque la nostra consapevolezza e comunicazione dovranno essere molto alte. Offensivamente dovremo essere focalizzati sul cercare di ridurre le palle perse attraverso esecuzioni migliori". Anche Ismael Bako sottolinea l’aspetto atletico. "La gara sarà molto fisica, giocheremo contro una squadra che corre molto e dovremo essere pronti per questo. La chiave sarà mettere in campo la giusta intensità: più di una volta in questa stagione abbiamo stupito".