Scariolo: "Ci mancano le energie" E martedì c’è lo Zalgiris di Polonara

Realista nel dopo partita coach Sergio Scariolo, che sottolinea la qualità degli avversari, ma anche le tante assenze tra i suoi bianconeri.

"Sapevamo che dovevamo fare una grande partita per battere Tortona – conferma il coach bianconero – L’impatto è stato duro, la testa, la squadra ha lottato, ci abbiamo provato ma loro bravi a mantenere il vantaggio. Apprezzo lo sforzo della squadra, in questa dinamica di stagione, con questo calendario non è facile serve grandi energia e concentrazione. Abass? E’ importante il suo rientro; per Tortona abbiamo dovuto chiamare due ragazzi del settore giovanile eravamo ai minimi termini. Tocchiamo ferro, Sono ottimista per il rientro di Abass, ha grandissimo carattere e ho fiducia che con i tempi necessari possiamo presto riaverlo".

" In campo non abbiamo avuto lo stesso impatto di Barcellona, ovvio, è importante l’impatto dell’avversario, ma anche di quello che fai tu, ogni partita è difficile", coclude il tecnico della Virtus.

E la Virtus adesso è attesa da una nuova doppia sfida casalinga di Eurolega: martedì sera alla Segafredo Arena con lo Zalgiris Kaunas e giovedì contro l’Olympiacos. Sorte ha voluto che martedì i bianconeri si troveranno di fronte proprio Achille Polonara oggetto del desiderio del mercato estivo delle V Nere e dato per vicino alla formazione di coach Scariolo anche in questa sessione invernale di mercato, prima della firma del giocatore per il club lituano.

Filippo Mazzoni