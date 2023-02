Scariolo coccola il suo gruppo "Controllo e idee chiare, bravi"

Probabilmente per la prima volta in questa stagione Sergio Scariolo non ha rilievi da fare alla squadra per una vittoria netta dopo tutti e 12 i giocatori a referto sono andati in campo.

"Sono contento di come ha giocato la squadra sui due lati del campo. Abbiamo avuto l’approccio giusto in difesa e in attacco abbiamo dato 20 assist a parte quelli di Teodosic, e questo è un numero altissimo. Rispettiamo molto Tortona, lavora molto bene e ci ha dato più di un grattacapo nell’ultimo anno e mezzo. Ma stavolta abbiamo fatto una partita completa, con controllo dei rimbalzi e idee chiare".

L’analisi passa poi a qualche singolo a partire da Marco Belinelli.

"E’ stato bravo si è calato nella parte e come ho già detto ci sta dando qualcosa anche in difesa e questo è importante per noi perché il nostro gioco parte da lì".

La seconda nomination è per Toko Shengelia.

"Finalmente è in una condizione per giocare bene. Ha avuto una serie di disgrazie una dietro l’altra, e per noi è un elemento fondamentale. E’ da poco che è in condizione ottimale per dare la stessa energia sui dui lati del campo. Ci è mancato molto non solo quando non c’è stato ma anche nei mesi in cui era al 50 per cento. Ora sta bene e si vede. Dobbiamo riuscire a dosarlo nel modo giusto".

Infine un pensiero su Abi Abass, rientrato da un lungo stop per infortunio.

"Ci sta dando una mano e noi cerchiamo di non farlo esagerare perché non vogliamo correre rischi evitabili. E’ un giocatore fisico e gioca col cuore. Crediamo possa giocare a livello europeo, per ora gli manca moltissimo, ma arriverà. E dietro ci sta già dando una bella mano. Avere un esterno in più che può giocare in due posizioni, ed è una bella sensazione".

Massimo Selleri