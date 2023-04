Scariolo detta le priorità del gruppo "Primo posto, difesa ed energia"

"La nostra è stata una vittoria importante". Queste sono le prime parole di Sergio Scariolo al termine della gara contro Scafati. "In questo momento tutte le squadre hanno un obiettivo – prosegue – e nostri avversari hanno giocato con carattere e orgoglio e se siamo arrivati a un finale in cui loro sono stati a contatto è grazie ai loro meriti, ma anche nostri demeriti. La difesa sugli esterni è mancata, i lunghi si sono dovuti staccare e da lì sono nati i rimbalzi offensivi e poi le palle perse contro la loro pressione. Abbiamo avuto qualche distrazione e mancanza di disciplina contro il loro pressing. Fin lì la squadra aveva fatto una buona partita, con buone scelte offensive e anche con momenti di buona difesa. Abbiamo le idee chiare su come miglioreremo sulla difesa sul perimetro quando torneranno alcuni giocatori, e a rimbalzo quando arriverà il giocatore che stiamo cercando. Cerchiamo di prenderci il primo posto, ma soprattutto vogliamo arrivare nel miglior momento di forma ai playoff".

Per quanto riguarda il mercato ieri l’Aek Atene ha concluso la sua avventura in Champions League per cui Akil Mitchell potrebbe salutare la Grecia se qualcuno bussasse alla porta del club greco chiedendo di poter liberare il centro ex Trieste.

Stessa situazione per il brasiliano Bruno Cabloco in forza all’Ulm e che ieri nel quarto di EuroCup perso dalla sua squadra ha segnato 20 punti con 10 rimbalzi. Oggi si capirà se la V nera ha intenzione di portare sotto le Due Torri uno dei due, oppure se continuerà a vagliare altri profili.