Scariolo, doppio elogio a Beli "Era in dubbio, ha fatto di tutto"

Sergio Scariolo sottolinea quanto sia stato fondamentale il suo capitano in questa vittoria.

"Faccio i complimenti a Marco Belinelli – spiega il tecnico bianconero – al di là della grande prova al tiro, perché da qualche settimana sta provando a difendere. Era in dubbio per un fastidio alla coscia e non doveva giocare più di 10-11 minuti, poi non sentiva fastidio ed è stato in campo di più e per noi era fondamentale averlo nel finale. Lo ringrazio per questo passo avanti che ha fatto".

Con questo successo la Virtus prosegue la corsa in campionato a braccetto con Milano.

"E’ stata una vittoria importantissima, perché ho visto una stanchezza profonda in tanti giocatori. Gli avversari ci sono e giocano bene, per cui abbiamo rischiato qualcosina. Abbiamo messo quintetti per far recuperare Abass e dare minuti a Mannion, che ha fatto qualche buona cosa. Abbiamo superato i momenti difficili con carattere e lucidità, e i giochi per liberare Marco sono stati costruiti bene, e lui è stato bravissimo a fare canestro. Sono molto contento".

Il futuro, però, resta condizionato dalla sfortuna. "Abbiamo tanti giocatori fuori e altri che hanno moltissimo peso sulle spalle. L’infortunio di Cordinier è una tegola fortissima, essendo forse il giocatore più insostituibile che abbiamo dopo Milos. Starà fuori due mesi, e dobbiamo rassegnarci, non c’è altra opzione. La squadra sta dimostrando veramente coesione e disciplina. I giocatori credono in quel che stiamo facendo. A volte non vinci, lo accettiamo. Ma c’è fede, compattezza e orgoglio competitivo".