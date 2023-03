Scariolo e il punto da cui ripartire "Senza paura nel secondo tempo"

La Virtus ci prova, ma paga la fisicità e la qualità del Real Madrid. Sembra rassegnato coach Sergio Scariolo che sottolinea come la Virtus, entrata in campo un po’ timida, nella ripresa abbia alzato i toni in attacco e in difesa ci abbia provato fino alla fine.

"Il Real ha giocato una grande partita, abbiamo provato ad avvicinarci, ma ogni volta che lo abbiamo fatto hanno trovato i canestri e le azioni per staccarci".

E’ il primo tempo quello che non è piaciuto a Scariolo. "Nel primo tempo forse non eravamo convinti di potercela giocare, abbiamo provato a fare cose diverse, che non hanno funzionato per cercare di superare il muro dei loro lunghi. Abbiamo preso troppi brutti tiri, le percentuali lo confermano, siamo andati meglio quando abbiamo provato a riaprire il gioco". Virtus decisamente meglio nella ripresa, come sottolinea il coach.

"Abbiamo mostrato meno paura, provando a giocarcela ma non è bastato, nel momento decisivo è uscita l’indiscussa qualità dei loro giocatori. In difesa potevamo fare di più, ma spesso sono state le scelte sbagliate in attacco, specie dei piccoli, a permettere al Real di giocare in transizione". Virtus chiamata subito a resettare e ripartite. Domani a meno di 48 ore dalla fine della sfida col Real, alla Segafredo Arena arriva Pesaro.

Filippo Mazzoni