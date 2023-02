Scariolo: "E’ il successo del gruppo Abbiamo fatto il nostro massimo"

Soddisfatto per la vittoria Sergio Scariolo sottolinea come gli infortuni di Isaia Cordinier e di Semi Ojeleye abbiano contribuito a prendere delle decisioni non ordinarie sull’assortimento della squadra che è andata in campo.

"E’ stata una bella partita – spiega il tecnico bianconero – combattuta, con una cornice di pubblico calda, nella quale è stato bello giocare. Ringraziamo i nostri tifosi per il supporto che ci hanno dato, si sono fatti sentire in maniera percepibile. Sono molto contento della vittoria, abbiamo giocato la migliore gara possibile date le circostanze in cui ci troviamo. Tutti hanno dato il loro supporto: buona difesa in generale e buona circolazione di palla. Abbiamo avuto un paio di pause nell’attaccare di squadre e lì Reggio Emilia si è riavvicinata con merito, dimostrando la loro crescita in rendimento ed efficacia. Abbiamo concluso in controllo comunque, quindi direi che c’è soddisfazione per una partita che non si preannunciava facile". Un fattore importante riguarda i rimbalzi, dove la Virtus ha stravinto il duello.

"Sicuramente sono stati un fattore importante, nel secondo tempo abbiamo controllato meglio i loro rimbalzi in attacco, siamo stati capaci di usare fisicità per prendere i rimbalzi che poi abbiamo utilizzato per giocare in attacco più azioni. Alla Final Eight ci penseremo da oggi, anche se sicuramente ci presenteremo incerottati, poi vedremo", conclude il coach bianconero.

m. s.