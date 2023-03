Scariolo: "E’ stato un torneo duro" Scintille tra Shengelia e un tifoso

TEL AVIV (Israele)

Insultato per buona parte della partita da un gruppuscolo di tifosi del Maccabi assiepato dietro la panchina Virtus, a fine gara Toko Shengelia (nella foto Ansa) si è avvicinato a loro per far capire che non era la giornata ideale per continuare...

Ci è andato di mezzo anche un tifoso della Virtus che si era avvicinato al capannello con il medesimo intento e i compagni del georgiano si erano preoccupati della sua reazione. In realtà è bastato il linguaggio del corpo del giocatore per riportare le cose nel giusto binario. Situazione creata anche a causa della frustrazione per essere stati bistrattati dai padroni di casa. "Nel primo tempo – dice Scariolo – ci hanno cancellato, abbiamo sofferto la loro tremenda energia e velocità, mentre nel secondo tempo siamo andati un po’ meglio. Il nostro obiettivo era essere in corsa fino alla fine. Per i playoff c’erano più di 8 squadre migliori, il campo l’ha dimostrato e abbiamo avuto tanti infortuni. E’ stata una stagione dura. Abbiamo giocato buone partite e fino a ieri eravamo in corsa, ma dopo una brutta sconfitta come questa non posso essere soddisfatto". Una sconfitta che ha lasciato qualche strascico: affaticamento muscolare per capitan Belinelli.