Scariolo: "Felici per la vittoria Abbiamo trovato la giusta intensità"

Sergio Scariolo non po’ che essere soddisfatto e orgoglioso di una squadra che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo non nascondendosi dietro l’alibi degli infortuni. "Questa partita non contava nulla per la classifica – spiega il coach – ma tutte e due le squadre hanno giocato fino in fondo per vincere. Nell’intervallo abbiamo aggiustato alcune cose. Siamo contenti per aver vinto per noi stessi e per i tifosi. Tutti hanno giocato con una intensità diversa da quella vista contro Napoli, mentre abbiamo continuato a subire quando abbiamo giocato troppo individualmente e con troppa fretta. In Eurolega abbiamo fatto una stagione più che accettabile in relazione al nostro roster e alle tante assenze a cui abbiamo dovuto sopperire per infortunio perchè 14 partite vinte al primo anno non sono poche. Abbiamo anche patito l’inesperienza nell’affrontare questa competizione, in particolare all’inizio dove abbiamo perso alcune partite un po’ da polli. Nella parte centrale della stagione siamo stati da primi sei posti, peccato per la parte iniziale e finale dove, a causa delle assenze, non abbiamo avuto un roster sufficientemente competitivo. Sia noi che loro avevamo tanti giocatori fuori quindi non prenderei questa partita come esempio per il futuro".

Ora l’obiettivo è quello di recuperare qualche assenza. "Il rientro di Teodosic e Pajola è vicino, forse già contro Trento, mentre per gli altri bisognerà attendere un po’ di più. Vediamo cosa dice lo staff medico su Mannion, che ha avuto un riacutizzarsi di un problema di ernie che si porta dietro da tempo".