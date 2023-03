Scariolo: "Fiero dei miei Una vittoria di carattere"

ASSAGO (MIlano)

Sergio Scariolo non po’ che essere soddisfatto dei suoi ragazzi. Alla vigilia il pronostico era tutto a favore di Milano che, tra l’altro, poteva contare anche sui 12mila tifosi del Forum. "Sono molto contento di questa prestazione – spiega il tecnico della Virtus – sia dal punto di vista individuale che da quello collettivo perché gare come questa si vincono solo se si è uniti. E’ stata una settimana difficile, con tante situazioni complicate, infortuni vecchi e nuovi da gestire e un viaggio lunghissimo nel Principato di Monaco. Siamo venuti qui con la mentalità giusta e il necessario coraggio di cui hai bisogno in partite così. Il nostro è stato un grandissimo primo tempo, ma contro una squadra fortissima contro Milano appena ti distrai un attimo succedono guai grossi ed è quello che ci stava per capitare, ma dò ancora più valore a come abbiamo reagito perché è stata una grande prova di coesione, carattere e durezza. E’ arrivata una bella vittoria, ringraziamo i nostri tifosi". L’allenatore della Segafredo sottolinea come, però, tutto questo sia solo una tappa di un percorso, per cui l’attuale primo posto in classifica ha un valore relativo. "E’ una buona iniezione di morale, visti anche i tanti problemi fisici con cui conviviamo da inizio anno. Davvero mi è piaciuto tanto come la squadra è entrata in campo, senza perdere del tutto il controllo della partita nel momento di difficoltà. Ogni partita ti spiega un qualcosa in più di come puoi affrontare l’avversario, ma sono sicuro che ci saranno situazioni diverse e protagonisti diversi. E’ stata una bella vittoria, ma non trarrei conclusioni definitive, se non che siamo contenti per aver vinto".

Un’analisi che combacia con quella di Ettore Messina. "Con un terzo quarto molto brillante – a parlare è il tecnico dell’Olimpia – avevamo rimesso in piedi una gara cominciata male, soprattutto a causa di una cattiva difesa. Nel primo tempo, Belinelli ha segnato 12 punti, nel secondo abbiamo difeso meglio e non ha segnato. Nel primo tempo abbiamo incassato 49 punti, nel secondo 26. Sono numeri che spiegano tutto. Purtroppo, nel momento in cui abbiamo completato la rimonta e siamo andati avanti c’è mancata probabilmente un po’ di energia per allungare ancora. Invece ci sono state tre palle perse consecutive". Anche Milano ha avuto assenze dovute agli infortuni. "Questo è il nostro roster e finché non rientrerà nessuno sarà quello che dovrà portarci avanti".

Massimo Selleri