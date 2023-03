Scariolo ha mezza Virtus per sfidare la Reyer

di Massimo Selleri

E’ una Virtus ridotta ai minimi termini quella, alle 19 (diretta Eleven) giocherà al PalaTaliercio di Venezia. Ai tre assenti annunciati – Cordinier, Ojeleye e Shengelia – potrebbero aggiungersi Lundberg e Hackett. Entrambi gli esterni saranno rivalutati in mattinata, e solo dopo questo controllo Sergio Scariolo saprà su chi potrà essere considerato abile ad arruolabile per questa gara. Rispetto alla gara di Berlino rientra Nico Mannion che ha smaltito una pesante influenza. Il suo recupero è quasi provvidenziale dato che il reparto dei piccoli, e in particolare quello dei play, rischia di essere ridotto all’osso.

"Loro sono completi in ogni reparto – spiega il vice di Scariolo Andrea Diana in una nota – e sono stati costruiti per competere sia in Europa che in Italia. Li abbiamo incontrati nella Final Eight di Coppa Italia, ma hanno dato segnali di crescita, soprattutto nell’ultima partita di EuroCup contro Brescia, disputando una gara solida per tutti e 40’. A livello offensivo dovremo essere bravi a condividere la palla, contro un avversario che è molto forte nel proteggere l’area, essendo primo per stoppate in campionato. Da parte nostra siamo un po’ acciaccati, qualcuno non si è allenato, oggi capiremo su chi potremo contare, siamo alla quinta partita in dieci giorni: questa non deve essere una scusa, anzi è sempre stata una sfida per essere più solidi e più concentrati per competere e per fare del nostro meglio in un match importante per la nostra classifica".

In effetti la stanchezza e le rotazioni ridotte potrebbero essere un fattore negativo per una squadra che ha ancora la testa divisa tra l’Eurolega e la serie A. Giovedì i bolognesi saranno a Monaco dove è necessario vincere per tenere aperta la strada che porta ai playoff e questo aspetto potrebbe avere un peso nelle scelte che effettuerà la panchina bianconera tenendo presente che tra le seconde linee l’assenza di Gora Camara è compensata dal rientro di Leo Menalo.

Venezia nel ritorno ha avuto qualche battuta d’arresto di troppo con la dirigenza della Reyer che ha deciso di esonerare coach Walter De Raffaele e di ingaggiare il croato Neven Spahija. Nelle ultime 5 stagioni le due formazioni si sono incontrate 16 volte con un bilancio di 10-6 in favore dei bolognesi. Arbitrano Paternicò, Martolini e Gonella.