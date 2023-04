Scariolo ha tanta Virtus per restare al top

di Massimo Selleri

La serie A è arrivata alla terzultima giornata con la Virtus che alle 18 (diretta Canale 9) ospiterà Sassari. La Segafredo registra il rientro di quattro giocatori: Abi Abass, Mam Jaiteh, Iffe Lundberg e Nico Mannion, anche se i due italiani Abass e Mannion hanno un minutaggio ridotto e questo metterà il coach Sergio Scariolo nella situazione di dover valutare bene chi sarà il terzo straniero che guarderà la partita in borghese dato che nella lista degli infortunati ad Isaia Cordinier si è aggiunto Ismael Bako fermato dalla lombalgia.

Indipendentemente dall’assetto la V nera non ha tante alternative, deve vincere per mantenere una vittoria di vantaggio su Milano e avvicinarsi così al primo posto finale per poi avere sempre il fattore campo a favore nelle successive serie playoff.

"Sarà molto importante avere un approccio duro e fisico contro una squadra come Sassari – spiega il vice di Scariolo, Andrea Diana – che a livello offensivo è seconda per punti segnati, con 84 a partita. In più sono primi sotto due importanti voci statistiche: assist, 19 a partita, e percentuale di tiro da tre, che è al 40 per cento. Partendo dalla nostra transizione difensiva e la pressione sui loro esterni sarà importante cercare di abbassare queste percentuali. Come sempre sarà una chiave la lotta a rimbalzo, evitando di concedere a Sassari seconde opportunità di tiro mentre dall’altra parte del campo, in attacco, dovremo condividere bene la palla senza fermarla, trovando attacchi equilibrati con tutti i giocatori coinvolti".

I sardi si presentano a questo appuntamento senza defezioni e avendo due ex nelle loro fila. Il primo è il coach Piero Bucchi che tecnicamente è cresciuto nel settore giovanile bianconero per poi salutare le Due Torri nel 1992, e il secondo è Stefano Gentile che di fatto fu il primo grande investimento dell’era Zanetti dato che grazie ai suoi quattrini il play campano scese momentaneamente dalla serie A alla A2 e anche grazie al suo talento la Virtus ottenne nel 2017 la promozione nel massimo campionato italiano dopo un anno di purgatorio.

Nel frattempo il club bianconero continua a sondare il mercato straniero a caccia di un centro che le dia una maggiore consistenza a rimbalzo. Akil Mitchell per il momento resta all’Aek di Atene, ma per chiudere qualsiasi operazione di mercato ci sono almeno 10 giorni di tempo. Oggi arbitrano Mazzoni, Quarta e Galasso.