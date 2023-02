Scariolo: "Il piglio da Eurolega Così ci siamo ripresi il match"

Sergio Scariolo si gode la sua Virtus. "Sono molto soddisfatto – dice il tecnico – per aver passato il turno. Vebnezia ci preoccupava e si è visto. Nel primo tempo c’era nervosismo e tensione, invece loro molto bene. Nell’intervallo abbiamo cercato di calmarci un pochino, e con tranquillità siamo stati più rilassati in attacco e più fisici in difesa".

Nella ripresa la Virtus ha cambiato volto e marcia. " Abbiamo iniziato il terzo quarto con piglio da squadra di Eurolega, scavando il break che poi siamo riusciti a mantenere. La chiave è stata la difesa, anche se siamo contenti di vedere Toko attaccare il ferro, Milos fare i suoi assist, Beli mettere i suoi tiri, Hackett gestire la squadra. Sono contento anche di come Jaiteh è sceso in campo nel secondo tempo dopo le difficoltà del primo, ha difeso bene su Watt".

Bravi tutti, praticamente. "Abbiamo ruotato 12 giocatori. Non ci sono scuse per non farsi trovare pronti, tutti sono entrati. Ora archiviamo e recuperiamo, e non sarà facile perché molti giocatori hanno anni e fatica, l’Eurolega logora. Devono venire fuori orgoglio, competitività e classe. Speriamo di farlo tra due giorni".

Torna sul primo tempo. "Aver chiuso a -2 effettivamente è servito. Sono contento di come la squadra è tornata in campo, con buona difesa e senza isterismi. E con un buon contributo da parte di molti giocatori".

Rivede le gare della prima giornata. "La sconfitta di Milano? Non mi ha sorpreso, ho visto tante coppe in tanti posti diversi, vincere in partita secca è sempre difficile. E chi ha condizione psicologica contro squadre più titolate gioca meglio e senza pressione. In certo modo è capitato anche noi oggi nel primo tempo".

Chiude su Ojeleye. "E’ in quella situazione grigia in cui non sai cosa fare. Non è del tutto fuori e non del tutto dentro. Iffe ha provato, ma gli manca fiducia e sensibilità, soprattutto nel tiro. Lo staff medico mi dirà qualcosa e decideremo" .