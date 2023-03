Scariolo: "L’abbiamo messa subito nella direzione che volevamo"

La vittoria contro Venezia sottolinea come il momento positivo della Virtus sia dovuto alla compattezza della squadra e non alle prodezze dei singoli, sebbene Mannion abbia fatto vedere i sorci verdi agli avversari. "Sono molto soddisfatto della nostra prestazione – spiega il coach Sergio Scariolo (nella foto) – e di come la squadra sia stata in campo dopo una settimana durissima, con un doppio turno di Eurolega e diversi giocatori che, utilizzando un eufemismo, non erano al meglio. Eravamo preparati, sapevamo che cosa fare in campo e grazie ad un ottimo approccio, abbiamo messo la partita subito nella direzione giusta e controllato i tentativi della Reyer di ritornare".

La gara ha avuto diversi interpreti e allo stesso tempo qualcuno si è dovuto sacrificare, vista la situazione che la squadra sta vivendo dal punto di vista fisico "Mannion è stato davvero molto ispirato ha fatto veramente bene senza forzare, dando un ottimo contributo in difesa. Anche gli altri sono stati bravi e si sono adattati a prendere i vantaggi che avevamo nei vari momenti. Hackett ha giocato perché si è fatto male Pajola, ha stretto i denti e ci ha dato una mano perché non avevamo alternative. Jaiteh ha fatto una buona partita, sebbene in qualche possesso poteva essere più deciso". Ora l’obiettivo della V nera è quello di recuperare le energie il prima possibile dovendo disputare due gare delicate in trasferta. La prima è contro il Monaco e qui solo la vittoria può tenere vive le tenui speranze di partecipare ai playoff di Eurolega.